Covid-19

A Humanitas - Federação Portuguesa para a Deficiência Mental defendeu hoje o rápido regresso dos utentes dos lares residenciais às atividades dos Centros de Atividade Ocupacional (CAO), após um ano em isolamento por causa da pandemia da covid-19.

A presidente da instituição, Helena Albuquerque, considera "inaceitável" que esta situação continue sem orientações da tutela, com perdas significativas para as pessoas com deficiência mental.

"É lançado o desconfinamento gradual no dia 11 de março, mas para nós foi uma surpresa não existirem orientações para os utentes dos lares residenciais, que estão todos vacinados, em segurança", disse a dirigente à agência Lusa.