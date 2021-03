Actualidade

O processo de um segundo canadiano, detido na China há mais de dois anos por espionagem, começou hoje em Pequim, com o Canadá a denunciar uma "detenção arbitrária" em resposta à prisão de uma empresária chinesa em Vancouver.

O processo do ex-diplomata Michael Kovrig, de 49 anos, começou três dias depois do julgamento em Dandong (nordeste) do compatriota Michael Spavor, que terminou ao fim de pouco mais de duas horas e sem que o veredito tenha sido divulgado.

Os dois canadianos incorrem numa pena de prisão perpétua.