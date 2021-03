Moçambique/Ataques

A designação do ISIS-Moçambique como organização terrorista pelos Estados Unidos "não tem muita aplicação" em Cabo Delgado e tem "a possibilidade de agravar as dificuldades da situação humanitária", disse à agência Lusa a analista norte-americana Emilia Columbo.

A especialista em questões de segurança e política do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS, na sigla em inglês) afirmou que a designação do Estado Islâmico do Iraque e Síria (ISIS) em Moçambique como organização terrorista, desde 10 de março, acarreta simbolismo, mas sem efeito para impedir a atividade terrorista, porque o grupo não parece ser apoiado pela via internacional.

Segundo os investigadores do CSIS, que publicaram uma peça de análise do "problema" em 12 de março, esta designação teria mais impacto em organizações terroristas "com mais laços internacionais, que recebem apoio da comunidade de emigrantes", por exemplo, ou organizações com "contas bancárias fáceis de investigar".