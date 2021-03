Actualidade

A Câmara Municipal de Almeida e o Picadeiro D'el Rey vão disponibilizar 15 percursos equestres que incluem passagem por locais relacionados com as Invasões Francesas ou por antigos caminhos do contrabando, foi hoje anunciado.

Segundo o presidente da autarquia de Almeida, António José Machado, o Picadeiro D'el Rey, que sempre prestou "serviços ligados ao ensino da equitação, à iniciação e ao contacto com o cavalo, desde o volteio, à sela e à hipoterapia", vai agora apostar em novos projetos relacionados com a criação de várias "rotas externas".

"Iniciámos este processo com a rota que estamos a criar na Rede Napoleónica [relacionada com a temática das Invasões Francesas], na ligação de Almeida ao Bussaco, um trabalho com a participação da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, com vários municípios a intervirem", disse António José Machado à agência Lusa.