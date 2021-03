Actualidade

A secretária-executiva da Comissão Económica das Nações Unidas para África considerou hoje que Angola foi o único país até agora que conseguiu reestruturar a dívida privada sem que isso implicasse uma descida do 'rating'.

"Angola foi uma espécie de precursor do que o Enquadramento Comum para o tratamento da dívida para além da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) devia ser, porque de certa maneira as autoridades conseguiram negociar com os credores chineses públicos e privados e tiveram longas conversações e resolver a dívida, antes do lançamento do Enquadramento Comum, tiveram sorte e fizeram isso rapidamente, mas ainda nenhum país passou pelo processo do Enquadramento", disse Vera Songwe.

Em entrevista à Lusa à margem da conferência dos ministros das Finanças africanos, que decorre até terça-feira, a responsável confirmou a visão de que a adesão a esta iniciativa lançada pelo G20 para lidar com a dívida insustentável, para lá da DSSI, implica uma descida do 'rating', mas desvalorizou a questão.