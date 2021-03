Covid-19

Macau apresentou hoje o modelo do cartão de vacinação que vai ser emitido a quem for imunizado contra a covid-19, em chinês, inglês e português, no dia em que se inicia a administração da segunda dose da vacina.

O cartão, que inclui um código QR e informações sobre o tipo de vacina recebida, como o nome do fabricante e o número de lote, além dos dados pessoais do utente, pode facilitar no futuro as deslocações ao exterior, explicou o médico Tai Wai Hou, coordenador do plano de vacinação no território.

"Este cartão é um registo e um certificado de vacina (...) que no futuro pode facilitar deslocações (...) ao exterior", disse o médico, durante a conferência semanal sobre a situação da pandemia no território. O cartão será emitido após administradas as duas doses, precisou.