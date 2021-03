Actualidade

O Hospital de Cantanhede, no distrito de Coimbra, vai passar a efetuar transfusões de sangue dentro de uma semana, no âmbito de um protocolo com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), foi hoje anunciado.

Segundo Diana Breda, presidente do conselho de administração daquela unidade, trata-se de reativar um procedimento que deixou de ser efetuado há cerca de uma década e que vai trazer muitas vantagens para os doentes da unidade de cuidados paliativos e para as pessoas da sua área de abrangência.

O procedimento será efetuado no Hospital de Dia e permite "uma lógica de resposta de proximidade, evitando que os doentes tenham de se deslocar ao CHUC", disse a responsável, numa breve cerimónia no Hospital de Cantanhede, que antecedeu o início da formação dos profissionais de saúde.