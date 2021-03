Actualidade

Pelo menos 60 civis foram mortos no domingo durante ataques a aldeias na zona ocidental do Níger, perto da fronteira do Mali, seis dias após ataques na mesma área terem matado 66 pessoas, segundo fontes locais e de segurança.

"O balanço provisório é de 60 mortos", afirmou uma fonte dos serviços de segurança do Níger.

"Homens armados vieram em motas e dispararam contra tudo o que se movia. Eles vieram a Intazayene, Bakoarate e Wistane e aos campos circundantes", disse um político local, cujas palavras foram confirmadas por uma fonte dos serviços de segurança nigerianos.