A Procuradoria-Geral da República da Guiné-Bissau renovou o pedido feito ao Conselho Superior de Magistratura Judicial para ouvir o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanhá, com base numa denúncia feita em abril de 2018.

Na carta enviada ao Conselho Superior de Magistratura Judicial, a que a Lusa teve hoje acesso e com data de 19 de março, o procurador-geral da República, Fernando Gomes, renova o "pedido de comparência ou escolha do local de prestação de declarações perante o Ministério Público junto do plenário do Supremo Tribunal de Justiça" de Paulo Sanhá pelo "cometimento de crimes públicos" para quarta-feira às 14:00 locais (mesma hora em Lisboa).

O procurador-geral da República da Guiné-Bissau já tinha pedido ao Conselho Superior de Magistratura Judicial para ouvir Paulo Sanhá, no passado domingo, dia 21.