Actualidade

Os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) deverão receber quase 1.300 milhões de dólares quando a nova alocação de Direitos Especiais de Saque (DES) do Fundo Monetário Internacional (FMI) estiver concluída.

De acordo com os cálculos da agência Lusa, feitos com base em analistas responsáveis de instituições financeiras internacionais e com membros do FMI, do total de quase 1,1 mil milhões de euros, Angola deverá ser o país que vai receber uma verba maior, um pouco abaixo de 800 milhões de dólares (671 milhões de euros), seguido de Moçambique, com quase 250 milhões de dólares (209 milhões de euros), e a Guiné Equatorial, com cerca de 150 milhões de dólares (125 milhões de euros).

Os valores finais resultam da conversão da quota atual de cada um destes países na parte que lhes cabe dos 500 mil milhões de dólares (420 mil milhões de euros) que o FMI vai emitir em DES, uma espécie de aumento de capital que é depois distribuído por todos os quase 200 estados membros da organização.