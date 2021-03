Actualidade

Várias dezenas de trabalhadores da EDP Portugal manifestaram-se hoje no Porto para contestar a proposta da empresa de 0% de aumentos salariais anuais, quando o grupo EDP teve 810 milhões de lucros em ano de pandemia.

"Enquanto os lucros EDP crescem, os trabalhadores empobrecem. Exigimos salários justos", lia-se numa das faixas levantadas esta manhã pelos funcionários que participavam na concentração em frente das instalações da EDP, exigindo "ser ouvidos" e, acima de tudo, "respeitados e valorizados".

Em declarações à agência Lusa, Augusto Pinto, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE Norte), disse que aquele sindicato e a empresa já estiveram "sete vezes à mesa das negociações", mas a EDP Portugal continua a propor aos trabalhadores um aumento salarial anual de 0%.