Covid

O Governo abriu um novo concurso para o Programa de Apoio a Museus, da Rede Portuguesa de Museus - ProMuseus 2021, no valor de um milhão de euros, no quadro da crise pandémica, publica hoje o Diário da República (DR).

O aviso de abertura do concurso para apresentação de candidaturas em 2021, vem publicado em suplemento à 2.ª série do DR de hoje, com o número 5275-A/2021, no âmbito do Programa Garantir Cultura, para mitigação dos impactos da crise pandémica no setor cultural, no quadro do Programa ProMuseus.

O objetivo é o financiamento de projetos apresentados por museus da Rede Portuguesa de Museus "que contribuam para apoiar a sustentabilidade do seu funcionamento e captação de públicos em contexto pós-covid-19".