Actualidade

As termas da região Centro estão a desenvolver uma rede de 'geocaching' para estimular a deslocação de novas pessoas às estâncias termais, logo que seja possível circular em segurança, foi hoje anunciado.

Segundo a rede Termas Centro, cujo promotor líder é a Associação das Termas de Portugal - Delegação Centro, foi concluída a primeira fase da instalação de um conjunto de 'geocaches' no território das 20 estâncias termais que a compõem.

"Um total de 12 'geocaches' foram 'escondidas' nesta primeira fase de instalação, por uma equipa do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Coimbra, coordenada pelo doutor Paulo de Carvalho, diretor do Mestrado em Turismo, Território e Patrimónios, e com grande experiência nesta área", adiantam as termas da região Centro em comunicado enviado à agência Lusa.