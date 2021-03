Covid-19

Portugal poupa pelo menos 242 mil euros em juros com empréstimos ao abrigo do instrumento europeu para evitar o desemprego (SURE), tendo já recebido três mil milhões de euros dos 5,9 mil milhões a que tem direito.

A conclusão consta de um relatório hoje divulgado com uma avaliação preliminar do impacto do SURE, um instrumento com um orçamento total de 100 mil milhões de euros em empréstimos da União Europeia (UE) destinados a proteger os postos de trabalho e os rendimentos afetados pela pandemia de covid-19.

Segundo o documento, Portugal já recebeu 51% do valor total de empréstimos a que tem direito (que ascende aos 5,9 mil milhões) para apoiar o 'lay-off' temporário, numa única tranche solicitada pelo país e recebida em 01 de dezembro passado de três mil milhões de euros e com uma maturidade de 14,6 anos.