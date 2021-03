Actualidade

Os trabalhadores da Cervejaria Galiza, no Porto, encerrada em julho de 2020, perderam em tribunal a derradeira oportunidade de reabrir o espaço, após o senhorio acionar o direito de preferência, disse hoje à Lusa fonte do sindicato.

Nuno Coelho, do Sindicato de Hotelaria do Norte, explicou à Lusa que o desfecho do processo "decorre da lei" e que o "administrador de insolvência teve de dar o direito de preferência ao senhorio, uma vez que ele o acionou", situação que não deixa alternativa sobre o encerramento ocorrido a 07 de julho.

O Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia declarou a 04 de junho a insolvência da Sociedade Atividades Hoteleiras Galiza Portuense, proprietária da cervejaria, na sequência do requerimento apresentado pela Sociedade Real Sabor, de Vila Nova de Gaia, no qual reclamava 11.951 euros, havendo 30 dias para a reclamação de créditos.