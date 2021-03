Actualidade

A China anunciou hoje sanções contra dez pessoas, incluindo cinco membros do Parlamento Europeu, em represália às sanções impostas pela União Europeia (UE) a Pequim por supostas violações dos direitos humanos dos uigures na região autónoma de Xinjian.

De acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, "a China opõe-se e condena firmemente as sanções da União Europeia", acusando ainda o bloco europeu de "espalhar mentiras" e "prejudicar gravemente" a sua soberania.

A nota refere ainda que "se a UE não corrigir o seu erro, haverá mais medidas".