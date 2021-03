Covid-19

O vice-presidente do executivo dos Açores, Artur Lima, quer que o Governo da República invoque o acordo bilateral com o EUA para obter o fornecimento de vacinas aos açorianos contra a covid-19.

Na missiva enviada por via digital e hoje divulgada, Artur Lima pede ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, para que o Estado português "invoque o Acordo de Cooperação e Defesa entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América, nomeadamente o artigo VI e o anexo J, artigo III do Acordo Técnico, a fim de estabelecer cooperação com as autoridades dos EUA para a vacinação dos açorianos contra o vírus SARS-Cov-2".

O vice-presidente do Governo açoriano, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, refere que o fornecimento de vacinas aos Açores tem-se "revelado insatisfatório", levando, aliás, a que o Governo dos Açores tivesse invocado, numa missiva dirigida pelo líder do executivo, José Manuel Bolieiro, à comissária europeia da Saúde, o artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia para que as "fragilidades especiais das regiões ultraperiféricas sejam acauteladas".