Actualidade

Mais de 1.400 trabalhadores da Altice Portugal candidataram-se à segunda fase do programa de rescisões e suspensões contratuais e pré-reformas, que terminou na sexta-feira, informou hoje fonte oficial da empresa à Lusa.

Fonte oficial da Altice Portugal disse à agência Lusa que "a adesão à segunda fase do Programa Pessoa, que terminou na passada sexta-feira, esteve em linha com as expectativas da empresa, tendo registado mais de 1.400 candidaturas voluntárias".

O processo está agora em "fase de análise, decisão e comunicação internas."