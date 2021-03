Actualidade

Uma doente com cancro da mama recidivado viu ser recusado pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) um tratamento com um medicamento de uso hospitalar, por existirem "alternativas terapêuticas" para este caso, o que a utente contesta.

Há cerca de oito anos, foi diagnosticado cancro de mama a Susana Vilaça, 42 anos, o qual recidivou três vezes em 2018, 2019 e no final de 2020, tendo o Hospital de Braga, onde é acompanhada, solicitado ao Infarmed uma Autorização de Utilização Excecional (AUE) do medicamento Lynparza, com a substância ativa olaparib.

Segundo a Agência Europeia do Medicamento (EMA na sigla em inglês), que deu em 2014 Autorização de Introdução no Mercado para este medicamento em toda a União Europeia, o Lynparza mostrou-se eficaz num estudo que incluiu 302 doentes com cancro da mama.