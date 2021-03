Actualidade

O FC Porto anunciou hoje a renovação de contrato com Otávio, com o novo vínculo do futebolista brasileiro a ser válido até 2025.

A cerimónia, que teve lugar no Estádio do Dragão, contou com a presença do presidente Pinto da Costa, que firmou a renovação juntamente com o médio.

Otávio chegou ao FC Porto em 2014 e prolonga agora o vínculo por mais quatro anos.