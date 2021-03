Covid-19

A região Norte contabilizou em fevereiro 159.942 desempregados inscritos nos centros de emprego, mais 35.605 pessoas quando comparado com fevereiro de 2020, mês anterior à pandemia da covid-19, segundo as estatísticas do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com as estatísticas mensais por concelho do IEFP, consultadas hoje pela Lusa, a região Norte contabilizou em fevereiro um total de 159.942 pessoas inscritas no desemprego, 57% das quais mulheres.

Do total de inscritos, mais de metade - o que corresponde a 89.006 pessoas - estão alistadas há menos de um ano no IEFP.