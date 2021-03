Covid-19

Os contágios de covid-19 em Espanha aumentaram hoje ligeiramente, para 129 por 100.000 habitantes, depois da tendência em baixa ter estagnado nos 128 durante três dias da semana passada, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha subiu de quinta-feira para hoje de 128 para 129 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (218), País Basco (188), Catalunha (165), Astúrias (156) e Aragão (132).