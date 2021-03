Actualidade

O PSD propôs hoje a reposição da redação em vigor até 2020 do artigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais cuja formulação atual tem sido apontada como tendo permitido isenção do Imposto do Selo na venda das barragens pela EDP.

A proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar do PSD pretende, assim, retomar a redação da alínea b) do n.º 1 do artigo 60.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) em vigor até ter sido alterada pelo Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

O que o PSD propõe é que esta parte do artigo 60.º volte a prever que haja "isenção do imposto do selo, relativamente à transmissão dos imóveis referidos na alínea anterior, ou à constituição, aumento de capital ou do ativo de uma sociedade de capitais necessários às operações de reestruturação ou aos acordos de cooperação".