Covid-19

A totalidade das 200.000 pessoas dos lares de idosos e das unidades de cuidados continuados já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, indica o último relatório do estado de emergência.

O documento, referente ao período 15 de fevereiro a 01 de março e hoje entregue na Assembleia da República, dá conta que nos estabelecimentos residenciais para idosos e na rede nacional de cuidados continuados integrados, onde existem cerca de 200.000 pessoas a vacinar, "já haviam recebido pelo menos a primeira dose a totalidade do seu universo".

O relatório realizado pela Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, coordenada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, dá também conta que, entre os 180.271 profissionais de saúde já vacinados, 121.865 eram profissionais do Serviço Nacional de Saúde e 58.406 outros profissionais de saúde do setor privado.