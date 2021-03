Covid-19

O líder do PCP considerou hoje "um pouco mais do mesmo" a posição do Presidente de prolongar o estado de emergência até maio e defendeu medidas pelo "funcionamento e não o encerramento do país" devido à epidemia.

"É um pouco mais do mesmo. Temos um problema sério, tendo em conta a situação sanitária, mas devia ser considerado um novo paradigma", que concilie a proteção da saúde e a reabertura da atividade, afirmou Jerónimo de Sousa na conferência de imprensa para apresentar as conclusões do comité central do partido, que esteve reunido domingo e hoje, em Lisboa.

Para o secretário-geral dos comunistas, é preciso "tomar medidas de proteção sanitária, mas simultaneamente encontrar os mecanismos para que haja reabertura, desconfinamento e não para o encerramento como tudo indica que vai acontecer".