Covid-19

O presidente do CDS-PP afirmou hoje que o partido votará a favor da manutenção do estado de emergência enquanto este for "estritamente necessário" para controlar a pandemia, mas desde que acompanhado por um maior planeamento do Governo.

No final de uma reunião com a Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Rodrigues dos Santos foi questionado sobre as declarações do Presidente da República, que considerou hoje muito provável que o estado de emergência se prolongue até maio, enquanto ainda houver atividades encerradas, porque legitima as restrições.

"O CDS-PP tem tido uma votação responsável na votação dos estados de emergência. Enquanto for estritamente necessário para controlar a pandemia adotar medidas a que só o estado de emergência pode dar respaldo jurídico, é óbvio que o CDS-PP votará favoravelmente", afirmou.