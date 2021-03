Autárquicas

O nome do ex-selecionador nacional de futebol António Oliveira e o do líder da CONFAP, Jorge Ascenção, foram esta noite aprovados como candidatos do PSD às eleições autárquicas para Vila Nova de Gaia e Gondomar, respetivamente.

A reunião da Comissão Política Distrital Alargada do PSD decorreu esta noite em Seroa, no concelho de Paços de Ferreira, tendo sido aprovados "com grande consenso" os nomes de seis candidatos a concelhos do distrito do Porto, disse à Lusa fonte próxima da Comissão Política Distrital dos sociais-democratas.

