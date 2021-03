Actualidade

As empresas gigantes da moda lutam para honrar os seus compromissos ecologicamente responsáveis, segundo uma reportagem publicada hoje no "site" especializado "Business of Fashion" que lamenta a distância entre discursos e os factos.

O estudo, que foi elaborado por um grupo de especialistas internacionais independentes, estabelece o "índice de desenvolvimento sustentável" para quinze grupos: cinco no setor da moda de luxo, incluindo a Kering e a LVMH, cinco grandes redes de retalho - H&M, Levi Strauss, Gap, entre outras, e cinco marcas de roupas desportivas, incluindo a Nike e a Adidas, noticiou a AFP.

Este relatório é o primeiro de uma série de análises do 'índice de sustentabilidade' que o Business of Fashion (BoF) conta publicar antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Glasgow, na Escócia, em novembro próximo.