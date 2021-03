Covid-19

Um estudo elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), maior centro de investigação científica do Brasil, identificou mutações das variantes do novo coronavírus que estão em circulação no país sul-americano.

De acordo com o estudo, publicado na segunda-feira na revista especializada Medrxiv, essas novas versões do vírus podem ser capazes de escapar parcialmente à imunidade adquirida por indivíduos.

"Identificamos que linhagens SARS-CoV-2 circulando no Brasil com mutações preocupantes (...). Esses achados apoiam que a contínua transmissão generalizada do SARS-CoV-2 no Brasil está gerando novas linhagens virais que podem ser mais resistentes à neutralização do que as variantes parentais de preocupação", como são conhecidas as estirpes detetadas no Brasil (P.1), no Reino Unido (B.1.1.7) e na África do Sul (B.1.351), disse o estudo.