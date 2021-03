Covid-19

Um Hércules C-130 da Força Aérea da Nova Zelândia transportou hoje para Timor-Leste mais de 4,8 toneladas de equipamentos de proteção para apoio ao combate à covid-19 no país.

O embaixador da Nova Zelândia em Díli, Peter Hewitt, disse à Lusa que o apoio foi solicitado pelas autoridades timorenses na semana passada para reforçar as condições das equipas envolvidas na linha da frente do combate à doença.

"Trata-se de apoio no âmbito do Programa de Assistência da Nova Zelândia. Estamos disponíveis para continuar a responder a pedidos adicionais do Governo timorense e a fornecer esta assistência dentro das nossas capacidades", adiantou.