Actualidade

Moçambique vai estar representado no Smithsonian Earth Optimism Festival, um evento com palestras e exibição de filmes sobre conservação do ambiente, incluindo um sobre o Parque Nacional da Gorongosa (PNG).

O programa virtual gratuito e aberto vai decorrer de 26 de março a 04 de abril, organizado a partir de Cambridge, no Reino Unido, e juntar 30 palestrantes ligados a ações de conservação em todo o mundo.

O festival vai exibir o filme A Nossa Gorongosa no sábado, dia 27, centrado em Dominique Gonçalves, uma jovem moçambicana, ecologista de elefantes.