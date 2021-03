Covid-19/Um ano

O coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde da Guiné-Bissau (COES), Dionísio Cumba, disse hoje que o país estava "completamente impreparado" quando foram detetados os primeiros casos de covid-19, em março de 2020.

"O país na altura estava completamente impreparado e houve muitas dificuldades. Mudámos de Governo. Lembro-me quando me ligaram, eram duas da manhã, a dizer que havia um alerta e os casos eram importados e o país não estava preparado", afirmou à Lusa Dionísio Cumba.

A Guiné-Bissau confirmou oficialmente os dois primeiros casos de covid-19 a 25 de março de 2020, mas as autoridades sanitárias não conseguirem antecipar as dificuldades que iam enfrentar no terreno, nomeadamente a recusa da população em aceitar que a doença existia e o estigma social, o que ainda hoje é visível.