Covid-19/Um ano

O vice-presidente da Associação de Operadores Turísticos da Guiné-Bissau, Adnane Yahya, afirmou à Lusa que a situação dos restaurantes, bares e discotecas no país está "cada vez pior" e reclamou apoios efetivos do Estado.

"Efetivamente desde há um ano para cá a situação em vez de melhorar está cada vez pior, tendo em conta que não se consegue os apoios que precisamos, principalmente do Estado. O Estado tem feito algumas coisas, mas são muito limitadas, o que não nos permite ter o arranque das atividades económicas", disse Adnane Yahya.

O vice-presidente da Associação de Operadores Turísticos da Guiné-Bissau já manifestava há um ano, quando foram detetados os primeiros casos de covid-19 no país, a 25 de março de 2020, preocupação com o "impacto económico" das medidas implementadas pelas autoridades no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.