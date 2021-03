Actualidade

A República Popular da China e a Rússia pediram hoje uma reunião com os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU para explorar problemas comuns da Humanidade através do diálogo, para manter a "estabilidade global".

Num comunicado conjunto divulgado hoje, no final da visita de dois dias do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, a Pequim, os dois países expressaram que "no contexto de crescente agitação política internacional" é necessário convocar os membros do Conselho de Segurança das Organização das Nações Unidas (ONU).

"Pedimos às maiores potências mundiais, em especial aos membros permanente do Conselho de Segurança da ONU, que fortaleçam a confiança mútua e assumam a liderança no momento de salvaguardar a lei e a ordem internacionais, e no quadro da legislação internacional", refere o comunicado.