Venezuela

O ex-juiz espanhol Baltasar Garzón, coordenador internacional da defesa do diplomata Alex Saab, preso em Cabo Verde, assegurou que é "falso" que o Governo venezuelano tenha gastado 170 milhões de dólares a defendê-lo, como avançou a oposição daquele país.

"De acordo com os dados que esta defesa tem, trata-se de uma afirmação falsa", afirmou Baltasar Garzón numa declaração escrita enviada à agência Lusa em Madrid, onde o gabinete de advogados tem o seu escritório.

A oposição venezuelana denunciou no domingo o Governo venezuelano por ter gastado 170 milhões de dólares (143 milhões de euros) na defesa do empresário Alex Saab, considerado testa-de-ferro do Presidente Nicolás Maduro, preso em Cabo Verde, e que os Estados Unidos da América (EUA) solicitam a extradição.