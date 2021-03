Actualidade

A Direção Regional da Cultura do Centro substituiu o seu Programa de Apoio à Ação Cultural, orçado em 70 mil euros, com um novo mecanismo com a dotação de 245 mil euros para estruturas não profissionais, anunciou este organismo.

O novo programa, que substitui aquele que tinha iniciado a 01 de fevereiro, tem "um orçamento total de 245 mil euros e novas normas", permitindo a "candidatura de mais associações e de projetos mais ambiciosos", afirmou a Direção Regional da Cultura do Centro (DRCC), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O Programa de Apoio à Ação Cultural (PAAC) agora lançado, destinado somente a estruturas não profissionais, terá um reforço do limite máximo de apoio por candidatura, apoio até 100% das despesas elegíveis e permite "candidaturas mais flexíveis", aclarou.