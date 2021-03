Actualidade

Os 19 presidentes de juntas e uniões de freguesia de Castelo Branco manifestaram hoje solidariedade com o ex-presidente da Câmara Luís Correia, elogiaram o trabalho desenvolvido e garantiram que este conta com "um grande apoio" da população.

Num manifesto de apoio e de solidariedade ao ex-presidente socialista da Câmara de Castelo Branco, os 19 autarcas eleitos pelo PS e por movimentos independentes afirmam que Luís Correia "liderou e deu início" a um projeto autárquico de 12 anos, "onde as freguesias são elementos integradores e estratégicos no desenvolvimento do concelho".

"Há oito anos, e em alguns casos há quatro, iniciámos este projeto que ainda está em curso e queremos que seja bem terminado, razão pela qual o Dr. Luís Correia tem o nosso apoio incondicional", afirmam.