Actualidade

O responsável dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF) na Ásia disse hoje à Lusa que o canal público de rádio e televisão Teledifusão de Macau (TDM) pode converter-se num "órgão de propaganda" da China, devido à "censura da direção".

O diretor dos RSF no Sudeste Asiático, Cédric Alviani, comentava as diretrizes dadas aos jornalistas da TDM, em 10 de março, proibindo-os de divulgar informações contrárias às políticas da China e instando-os a aderir ao "princípio do patriotismo" e do "amor a Macau", uma interferência condenada pela organização, que denunciou igualmente a pressão sofrida pela emissora pública da região vizinha, a Rádio Televisão de Hong Kong (RTHK).

"Sabemos como as coisas se passam na China e percebe-se o espírito deste tipo de ordem, que é o de obrigar os jornalistas a alinharem-se com as decisões do partido", afirmou.