Actualidade

Macau vai passar a fazer parte do 'ranking' anual dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF), que analisa a liberdade de imprensa em 180 países, após a ameaça de "censura" na Teledifusão de Macau, disse à Lusa um responsável da organização.

Na classificação da liberdade de imprensa estabelecida anualmente pelos RSF figurava apenas Hong Kong, que chegou a ser considerado um bastião da liberdade de imprensa, mas caiu do 18.º lugar, em 2002, para 80.º em 2020, enquanto a China continental é 177.º em 180 países, numa lista que até aqui deixava Macau de fora.

"Macau é mais pequeno que Hong Kong e quando abrimos a delegação [no Sudeste Asiático] contávamos ambos juntos, mas as coisas mudaram nos últimos anos e seria útil ter um indicador mais preciso", disse hoje à Lusa o diretor da delegação dos RSF para a região, Cédric Alviani, antecipando a inclusão do território na classificação já "este ano" ou "no próximo".