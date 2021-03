Actualidade

O ministro das Finanças da Guiné Equatorial disse hoje que o país "está quase pronto" para retomar a diversificação económica, apostando nas pescas, agricultura e turismo para se tornar numa economia menos dependente do petróleo.

"É uma forte mensagem que queremos mandar, a Guiné Equatorial está quase pronta para diversificar a sua economia", disse o governante durante a conferência de imprensa da reunião de ministros das Finanças da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA), que hoje termina em Adis Abeba.

"A diversificação económica é um desafio histórico, estamos a trabalhar nisso desde a criação do Plano Nacional de Desenvolvimento Económico, somos uma economia dependente do petróleo, e é imperativo diversificar a nossa economica, nas áreas das pescas, agricultura e principalmente turismo, porque temos um forte potencial nestas áreas", disse Valentim Ela May, reconhecendo, ainda assim, que há dificuldades.