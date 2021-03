Actualidade

Uma nanopartícula de nova geração para combate ao cancro desenvolvida na Universidade de Coimbra (UC) obteve o estatuto de 'medicamento órfão' da agência europeia e da autoridade reguladora americana do medicamento, anunciou hoje a UC.

A nanopartícula de nova geração de base lipídica, PEGASEMP, foi classificada como 'medicamento órfão' pela Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) e pela autoridade reguladora americana Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento do mesotelioma maligno, "um tipo de cancro raro que resulta da exposição a amianto", informa a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Aquele estatuto constitui "fator facilitador de realização de ensaio clínico em doentes", sublinha a UC, indicando que os 'medicamentos órfãos' são "fármacos orientados para o diagnóstico ou tratamento de doenças raras graves".