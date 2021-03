Actualidade

O Níger, onde novos ataques este domingo, alegadamente por grupos 'jihadistas', fizeram 137 mortos, pode "contar com a União Europeia" na luta pela "segurança e estabilidade", garantiu hoje o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

"Ao executarem estes ataques contra civis indefesos, os terroristas estão a reforçar a nossa determinação em confrontá-los", disse o Alto-Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, numa declaração.

A intensificação dos ataques no oeste do país, que mataram mais de 200 pessoas em seis dias, é o maior desafio para o novo chefe de Estado do Níger, Mohamed Bazoum, sucessor de Mahamadou Issoufou, confirmado no domingo como vencedor das eleições presidenciais.