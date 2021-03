Actualidade

O incêndio que arrasou vastas áreas de um campo de refugiados rohingya no Bangladesh fez pelo menos 15 mortos e 400 desaparecidos, anunciou hoje a ONU, que classificou o incidente como um "desastre nunca visto".

"O que se passou é algo que nunca tínhamos visto num campo de refugiados, foi 'massivo'", disse Boris Cheshirkov, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) que, com outras organizações humanitárias, presta assistência às cerca de 900 mil pessoas que fugiram das perseguições e dos ataques do Exército e das milícias armadas da Birmânia.

O incêndio começou na segunda-feira à tarde e afetou quatro setores da imensa área onde se encontram instalados os campos da minoria muçulmana rohingya perto da localidade de Cox's Bazar no sudeste do Bangladesh.