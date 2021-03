Actualidade

O fim da vigência de mais de 800 decretos-lei publicados entre 1986 e 1991, dos quais 207 da área das finanças e 69 das infraestruturas e da habitação, foi hoje publicado, uma simplificação legislativa prevista no programa SIMPLEX+.

A cessação de vigência dos decretos-leis, que o Conselho de Ministros determina no diploma hoje publicado, dá cumprimento à terceira fase do programa «Revoga +», relativa aos anos de 1986 a 1991, removendo do ordenamento jurídico cerca de 817 diplomas considerados "desnecessários", que na sua maioria já não são aplicados efetivamente nos dias de hoje.

O executivo explica que a revogação pretende evitar o suscitar de dúvidas quanto à vigência atual dos diplomas, "quer porque caíram em desuso, quer porque nunca chegaram a ser objeto de uma revogação expressa ou de um reconhecimento oficial explícito de cessação de vigência".