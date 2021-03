Covid-19

Sem turistas na Páscoa, as Aldeias do Xisto estão concentradas em preparar as melhores condições possíveis para uma reabertura "serena, confiante e segura", de abril para a frente, disse hoje à agência Lusa o diretor executivo da rede.

"Este é o momento de ter paciência, porque vai haver tempo para podermos usufruir do nosso país e em particular do nosso território. E nós vamos estar prontos e com todas as condições para acolher os que vierem", afirmou Rui Simão, diretor executivo da ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto.

Numa altura em que todo o país terá limitação de circulação entre concelhos, a rede de parceiros não tem expectativa de procura turística na Páscoa, mas encara este período " sem pressa" e com a "confiança genuína" de que haverá oportunidade para trabalhar, designadamente na primavera e verão, que são as épocas por excelência nestes territórios.