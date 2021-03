Actualidade

"Quase dança", de Cláudia Pascoal, foi escolhida como a melhor canção portuguesa de 2020 no certame aRi[t]mar, da Galiza, foi hoje anunciado.

A entrega do prémio a Cláudia Pascoal e ao cantor Gaudí Galego, vencedor na categoria de melhor canção galega, com "Cólico", decorrerá em outubro, acrescentou a organização do certame.

Os mais de cinco mil votos do público emitidos no certame "aRi[t]mar Galiza e Portugal", promovido pela Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, determinaram que os vencedores pelo melhor tema musical publicado na Galiza e em Portugal em 2018 são, respetivamente, Gaudi Galego, com "Cólico" e Cláudia Pascoal com "Quase dança".