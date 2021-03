Etiópia

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, reconheceu hoje que foram cometidas atrocidades na região do Tigray, norte do país, onde continuam os combates e as tropas federais estão em perseguição aos líderes regionais fugitivos.

"Há informações que indicam que foram cometidas atrocidades na região de Tigray", disse o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, num discurso perante deputados na capital, Adis Abeba, naquela que é a primeira admissão pública do chefe do Governo de crimes graves naquela região do Norte.

Assegurou que os soldados que violaram mulheres ou cometeram outros crimes de guerra serão responsabilizados, apesar de ter citado a "propaganda do exagero" da Frente Popular de Libertação de Tigray (TPLF), o partido outrora dominante na Etiópia e cujos líderes desafiaram a legitimidade de Abiy após o adiamento das eleições no ano passado.