Actualidade

O Festival Dias da Dança regressará entre 20 e 30 de abril, com um programa que "aposta na criação nacional, adaptado e dotado de novas ferramentas", para enfrentar as condicionantes provocadas pela pandemia, anunciou hoje a organização.

Nesta edição, com a possibilidade de reabertura dos teatros, estão previstos espetáculos no Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Viana do Castelo.

Apesar de já serem conhecidos alguns nomes que haviam sido anunciados para a edição cancelada de 2020, como os franceses (LA) HORDE, com o Ballet National de Marseille, a sul-coreana Eun-Me Ahn, o coreógrafo Victor Hugo Pontes e o encenador Tiago Rodrigues, com La Ribot e Mathilde Monnier, a programação só será revelada na íntegra, a 08 de abril.