Mundial2022

O defesa Raphaël Guerreiro foi "dado como inapto" fisicamente e dispensado da seleção portuguesa que vai disputar os primeiros três jogos no Grupo A de apuramento para o Mundial2022, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Raphaël Guerreiro, que esteve ausente no treino realizado hoje pela equipa nacional na cidade italiana de Turim, não será substituído nos convocados do selecionador Fernando Santos, cuja lista inicial sofreu hoje a terceira 'baixa', depois do guarda-redes Rui Patrício e do defesa central Pepe.

A ausência do defesa lateral no apronto de hoje não foi uma surpresa absoluta, uma vez que falhou os últimos quatro desafios do Borussia Dortmund, devido a uma lesão sofrida no encontro dos quartos de final da Taça da Alemanha, frente ao Borussia de Mönchengladbach, em 02 de março.