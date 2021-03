Actualidade

O chefe do Governo de Macau negou hoje que o território esteja a impor restrições à liberdade de imprensa e que acredita que os 'media' são patrióticos e amam a região administrativa especial chinesa.

As declarações, citadas pelo Diário de Macau (órgão de comunicação social em língua chinesa), foram realizadas após uma receção em honra do novo comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da república Popular da China, Liu Xianfa.

As palavras de Ho Iat Seng surgem depois da polémica sobre uma diretiva da TDM - Teledifusão de Macau que exige uma linha editorial patriótica, na qual se proíbe a divulgação de informações e opiniões contrárias às políticas da China, mas também após a exigência das autoridades de serem omitidas notícias 'online' nos dias de reflexão e da eleição para a Assembleia Legislativa que possam ser classificadas de propaganda.